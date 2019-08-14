Выпуск новостей за 16:00: Зайцева и Дронов обжалуют приговор в суде. Увольнении Хацкевича
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 16:00 – Зайцева и Дронов, осужденные за смертельную аварию в Харькове, обжалуют свои приговоры. Так, адвокаты требуют отменить приговор или, по крайней мере, смягчить его. Руководство киевского "Динамо" таки уволило Александра Хацкевича с должности главного тренера команды. Причиной увольнения стало очередное фиаско в Лиге Чемпионов.
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Источник: 24 канал
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