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      Выпуск новостей за 16:00: Зайцева и Дронов обжалуют приговор в суде. Увольнении Хацкевича

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 16:00 – Зайцева и Дронов, осужденные за смертельную аварию в Харькове, обжалуют свои приговоры. Так, адвокаты требуют отменить приговор или, по крайней мере, смягчить его. Руководство киевского "Динамо" таки уволило Александра Хацкевича с должности главного тренера команды. Причиной увольнения стало очередное фиаско в Лиге Чемпионов.

      Также в выпуске:

      Град величиной с куриное яйцо и ветер, который срывал крыши – такие последствия стихии на Буковине.

      Минздрав объявил, что без справки о вакцинации детей не будут принимать в школы и садики.

      В ООН отклонили предложение Польши назначить специального представителя генсекретаря по вопросам Украины.

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      Теги: Судьи Александр Хацкевич ДТП в Харькове Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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