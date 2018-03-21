Выпуск новостей за 16:00: Закон о запрете ношения оружия в Верховной Раде
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете ношения оружия в Верховной Раде и зданиях других госорганов.
Также в выпуске:
В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого несколько недель работали жучки.
В Николаеве попрощались с Владиславом Волошиным.
США готовы наложить санкции на все компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Источник: 24 Канал
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