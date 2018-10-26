Выпуск новостей за 16:00: Запрет на русскую музыку. Военная служба для женщин в Британии
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 16:00 – Верховная Рада проголосовала за запрет использования русского культурного продукта: музыки, фильмов и спектаклей. В Британии женщинам разрешили стать в армейские ряды теперь не только в бронетанковых войсках ближнего боя, но и в морской пехоте и воздушной службе.
Также в выпуске:
В Польше разоблачили банду, которая незаконно переправляла украинцев в Британию.
Александр Хуг не увидел доказательств прямой российской агрессии на Донбассе.
Миграционная служба ищет деньги для депортации 28 нелегалов.
Источник: 24 канал
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