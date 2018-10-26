23:00
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 16:00: Запрет на русскую музыку. Военная служба для женщин в Британии

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 16:00 – Верховная Рада проголосовала за запрет использования русского культурного продукта: музыки, фильмов и спектаклей. В Британии женщинам разрешили стать в армейские ряды теперь не только в бронетанковых войсках ближнего боя, но и в морской пехоте и воздушной службе.

      Также в выпуске:

      В Польше разоблачили банду, которая незаконно переправляла украинцев в Британию.

      Александр Хуг не увидел доказательств прямой российской агрессии на Донбассе.

      Миграционная служба ищет деньги для депортации 28 нелегалов.

      Теги: Великобритания Выпуск новостей Верховная Рада Российские гастролеры
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      сегодня , 22:57 Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      сегодня , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      сегодня , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      сегодня , 21:00 Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      сегодня , 20:30 Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      Артем Овдієнко
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей за 19:00: Мера пресечения для экс-генконсула. На Евровидение выбирают волонтеров
       11 марта 2017 , 20:21
      Выпуск новостей за 15:00: Второй день G7. Умер Збигнев Бжезинский
       27 мая 2017 , 16:00
      Выпуск новостей за 20:00: Ситуация на востоке. Реакция рос телевидения на украинские новости
       сегодня , 21:05
      Выпуск новостей за 19:00: Вакцинация в Украине. Трудоустройство иностранцев в Украине
       сегодня , 19:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук