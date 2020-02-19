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      Выпуск новостей за 16:00: Заседание Комитета по нацбезопасности. Новые данные о "черных ящиках"

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 16:00 – в Верховной Раде в закрытом режиме заседает Комитет по вопросам национальной безопасности. В частности, туда пригласили представителей Генерального штаба и министра обороны. Черный ящик сбитого под Тегераном Боинга МАУ – сильно поврежден. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

      Также в выпуске:

      Луганщина приходит в себя от мощных обстрелов, которых боевики нанесли 18 февраля 2020 года.

      Украинцы, которых эвакуируют из Китая, будут находиться на карантине в течение двух недель.

      В Китае заявили, что за последние пять дней уменьшилось количество больных коронавирусом.

      Украинский политзаключенный, крымский журналист Николай Семена, прибыл в Киев.

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      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей
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