Выпуск новостей за 16:00: Заседание Комитета по нацбезопасности. Новые данные о "черных ящиках"

В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 16:00 – в Верховной Раде в закрытом режиме заседает Комитет по вопросам национальной безопасности. В частности, туда пригласили представителей Генерального штаба и министра обороны. Черный ящик сбитого под Тегераном Боинга МАУ – сильно поврежден. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

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Луганщина приходит в себя от мощных обстрелов, которых боевики нанесли 18 февраля 2020 года.

Украинцы, которых эвакуируют из Китая, будут находиться на карантине в течение двух недель.

В Китае заявили, что за последние пять дней уменьшилось количество больных коронавирусом.

Украинский политзаключенный, крымский журналист Николай Семена, прибыл в Киев.