Выпуск новостей за 16:00: Заседание СНБО. Подготовка РФ к вторжению в Украину

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 16:00 – Президент Петр Порошенко срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны из-за расследования журналистов о коррупции в "Укроборонпроме". Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Она может ударить сразу с трех направлений – с уже оккупированных территорий на востоке Украины, со стороны аннексированного Крыма и с севера.

Также в выпуске: За минувшие сутки из-за атаки пророссийских боевиков ранены двое наших защитников. НАБУ начало закрывать уголовные производства по факту незаконного обогащения чиновников и судей. В правительстве объявили конкурс на вакансию главы правления "Нафтогаза".