Выпуск новостей за 16:00: Заседание СНБО. Подготовка РФ к вторжению в Украину
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 16:00 – Президент Петр Порошенко срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны из-за расследования журналистов о коррупции в "Укроборонпроме". Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Она может ударить сразу с трех направлений – с уже оккупированных территорий на востоке Украины, со стороны аннексированного Крыма и с севера.
Также в выпуске:
За минувшие сутки из-за атаки пророссийских боевиков ранены двое наших защитников.
НАБУ начало закрывать уголовные производства по факту незаконного обогащения чиновников и судей.
В правительстве объявили конкурс на вакансию главы правления "Нафтогаза".
Источник: 24 канал
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