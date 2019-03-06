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      Выпуск новостей за 16:00: Заседание СНБО. Подготовка РФ к вторжению в Украину

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 16:00 – Президент Петр Порошенко срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны из-за расследования журналистов о коррупции в "Укроборонпроме". Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Она может ударить сразу с трех направлений – с уже оккупированных территорий на востоке Украины, со стороны аннексированного Крыма и с севера.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки из-за атаки пророссийских боевиков ранены двое наших защитников.

      НАБУ начало закрывать уголовные производства по факту незаконного обогащения чиновников и судей.

      В правительстве объявили конкурс на вакансию главы правления "Нафтогаза".

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе СНБО Петр Порошенко Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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