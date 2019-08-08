Выпуск новостей за 16:00: Зеленский о легальных казино. Взрыв на полигоне в РФ

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 16:00 – Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении частично легализовать азартные игры в Украине. В частности, говорится о работе казино в 5-звездочных отелях. Во время военных тренировок на полигоне в Архангельской области РФ подорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. Шестеро представителей Минобороны получили травмы.

Также в выпуске: Стоимость избирательной кампании в парламент в Украине составила 905 миллионов гривен. НАБУ объявило о подозрениях шестерым причастным к скандальной схеме " Роттердам+". В РФ с обысками ворвались в Фонд борьбы с Коррупцией, основателем которого является лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Украинское правительство объявило конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Источник: 24 канал