Выпуск новостей за 16:00: Жуткое ДТП на Киевщине. Стрельба в Днепре
В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 16:00 – на трассе Киев – Одесса в Васильковском районе авто влетело в работников дорожной службы. Один мужчина погиб, еще четверо его коллег сейчас в больнице. В Днепре неизвестный в упор выстрелил прямо в голову 31-летнему мужчине. Тот умер в больнице, не приходя в сознание.
Также в выпуске:
21 обстрел за минувшие сутки – такое количество выстрелов бойцы ВСУ называют полной тишиной.
Под Киевом в этот день прощаются с диссидентом, автором акта о независимости Украины Левком Лукьяненко.
В Таиланде продолжается спасательная операция: из пещеры вывели еще четверых детей.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии