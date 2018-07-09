Выпуск новостей за 16:00: Жуткое ДТП на Киевщине. Стрельба в Днепре

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 16:00 – на трассе Киев – Одесса в Васильковском районе авто влетело в работников дорожной службы. Один мужчина погиб, еще четверо его коллег сейчас в больнице. В Днепре неизвестный в упор выстрелил прямо в голову 31-летнему мужчине. Тот умер в больнице, не приходя в сознание.

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