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      Выпуск новостей за 16:00: Золотой унитаз под стенами ГБР. Водительские права для бывших пленным

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 16:00 – пока Петра Порошенко допрашивали в ГБР, на улице его сторонники ссорились с противниками пятого президента. Неизвестный мужчина принес под здание макет золотого унитаза. Люди, которые пришли поддержать Порошенко, схватили его и перебросили через забор прямо на дорогу. Бывшим пленным с оккупированных территорий восстановили водительские права

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко таки пришел в ГБР. Сегодня его допрашивали как свидетеля по делу о возможной госизмене во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

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      Теги: Петр Порошенко Украинцы в плену РФ Государственное бюро расследований Выпуск новостей
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