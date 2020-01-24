Выпуск новостей за 16:00: Золотой унитаз под стенами ГБР. Водительские права для бывших пленным

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 16:00 – пока Петра Порошенко допрашивали в ГБР, на улице его сторонники ссорились с противниками пятого президента. Неизвестный мужчина принес под здание макет золотого унитаза. Люди, которые пришли поддержать Порошенко, схватили его и перебросили через забор прямо на дорогу. Бывшим пленным с оккупированных территорий восстановили водительские права

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Петр Порошенко таки пришел в ГБР. Сегодня его допрашивали как свидетеля по делу о возможной госизмене во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

В Житомире из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ закрыли на карантин школы. В городе уже зафиксировали пять смертей от вируса.

В Болгарии двух российских дипломатов обвиняют в шпионаже. Правоохранители выяснили, что они действительно занимались сбором секретных данных и передавали их в Россию. Досудебное расследование уже начали.