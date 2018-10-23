Выпуск новостей за 16: 00: Резолюция по Азовскому морю. "Золото" на Играх непобежденных

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 16:00 – Азовское море оказалось в центре внимания Европарламента. В Страсбурге начинаются дебаты по агрессии Кремля в Азовской акватории. Украина завоевала третью золотую медаль на Играх непобежденных.

Также в выпуске: В Киеве возле Александровской больницы эвакуатор протаранил несколько авто. Известно, что изуродованы около 20 машин, трое человек получили травмы. Последнее слово президента-беглеца Виктора Януковича украинцы так и не услышали, защита придумал новые преграды. В Стамбуле нашли останки убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Их спрятали в колодце на территории саудовского консульства. За прошедшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям наших военных. К счастью, обошлось без погибших и раненых.