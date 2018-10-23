Выпуск новостей за 16: 00: Резолюция по Азовскому морю. "Золото" на Играх непобежденных
В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 16:00 – Азовское море оказалось в центре внимания Европарламента. В Страсбурге начинаются дебаты по агрессии Кремля в Азовской акватории. Украина завоевала третью золотую медаль на Играх непобежденных.
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