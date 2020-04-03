Выпуск новостей за 16: 00: рост инфляции. Меры безопасности на Пасху
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 16:00 – правительство ухудшило экономические прогнозы на 2020 год. Уровень инфляции закладывается на уровне 11,6%, а средняя заработная плата в Украине составит 10 тысяч 700 грн. На Пасхальные праздники могут усилить меры безопасности. Планируют ввести контроль за ношением масок и изменениями в проведении праздничных богослужений.
Также в выпуске:
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