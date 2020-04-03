Выпуск новостей за 16: 00: рост инфляции. Меры безопасности на Пасху

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 16:00 – правительство ухудшило экономические прогнозы на 2020 год. Уровень инфляции закладывается на уровне 11,6%, а средняя заработная плата в Украине составит 10 тысяч 700 грн. На Пасхальные праздники могут усилить меры безопасности. Планируют ввести контроль за ношением масок и изменениями в проведении праздничных богослужений.

Также в выпуске: В Сумах уволили 37 работников роддома. Половина из них – врачи высшей категории. Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака". Количество зараженных на COVID-19 в мире перевалило за миллион.