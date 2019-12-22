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      Выпуск новостей за 17:00: Акция против Авакова. Старт местных выборов

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 17:00 – в Киеве проходят две акции против фальсификаций по делу об убийстве Шеремета. В 86 ОТГ сегодня стартовали первые местные выборы.

      Также в выпуске:

      Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

      Оккупанты обстреляли Золотое-4.

      Фанаты поддержали Романа Зозулю в матче с "Эльче".

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      Теги: Выпуск новостей Арсен Аваков Местные выборы 2020
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