Выпуск новостей за 17:00: Акция против Авакова. Старт местных выборов
В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 17:00 – в Киеве проходят две акции против фальсификаций по делу об убийстве Шеремета. В 86 ОТГ сегодня стартовали первые местные выборы.
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