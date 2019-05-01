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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 17:00 Акция против празднования 1 мая в Харькове. Теракты на Шри-Ланке

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 17:00 - в Харькове участники акции принесли венки к памятнику Первой майовке. Шествие организовали в противовес другой акции – празднованию 1 мая. Шри-Ланка приходит в себя после терактов, там возобновили работу соцсетей. До сих пор интернет-связи там не было. Операция продолжается, задержаны почти полторы сотни предполагаемых преступников.

      Также в выпуске:

      Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта крымчанам, которые еще до оккупации выехали с полуострова.

      Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху.

      Почти сотня задержанных – так в России отмечают первое мая. Больше всего задержанных – в Санкт-Петербурге – 37 человек, там оппозиционные силы вышли на акцию за свободные выборы. Активисты держали плакаты с надписью "Путин – не вечен!".

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      Теги: Серия терактов на Шри-Ланке Майские праздники Новости Харькова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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