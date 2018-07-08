Выпуск новостей за 17:00: Авария с украинцами в России. Спасение 6 детей из пещеры в Таиланде

В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 17:00 – в России микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком на объездной дороге. Двое украинцев погибли в ДТП в России. Еще пять человек получили ранения. В Таиланде спасли уже шесть ребят, которые застряли в пещере. Их передали медикам в полевом госпитале, а затем – вертолетами отправили в больницу.

Также в выпуске: В России начали называть воинские части в честь украинских городов. 8 июля украинцы и поляки вспоминают жертв Волынской трагедии. На Сумщине проходит фестиваль резьбы по дереву.