Выпуск новостей за 17:00: Авария с вертолетом в Великобритании. Юбилей Кобзарского хора
В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 17:00 – в Англии разбился вертолет владельца ФК "Лестер Сити". Сейчас власти не сообщают точное количество жертв. Их бросали в лагеря, инструменты запрещали, а коллектив уничтожили. Но те, кому удалось пережить тот ужас, сохранили свои традиции Кобзарского хора, который создали еще в 1918-м. Этой осенью капелла бандуристов празднует столетие.
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Источник: 24 канал
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