Выпуск новостей за 17:00: Авария с вертолетом в Великобритании. Юбилей Кобзарского хора

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 17:00 – в Англии разбился вертолет владельца ФК "Лестер Сити". Сейчас власти не сообщают точное количество жертв. Их бросали в лагеря, инструменты запрещали, а коллектив уничтожили. Но те, кому удалось пережить тот ужас, сохранили свои традиции Кобзарского хора, который создали еще в 1918-м. Этой осенью капелла бандуристов празднует столетие.

Также в выпуске: В Киеве в Дарницком районе в озере Серебряный кол женщина утопила двух своих детей. Грузины выбирают себе президента. Утром по всей стране открылись избирательные участки. Количество желающих возглавить страну рекордное – 25. За прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, один украинский защитник погиб.