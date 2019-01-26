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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 17:00: Авиакатастрофа в Альпах. Торнадо на курорте в Турции

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 17:00 – в Альпах столкнулись вертолет и туристический самолет. В результате аварии погибли пять человек – четыре гражданина Германии и пилот из Италии. Еще двух пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами. Мощный торнадо пронесся курортом Анталия в Турции. Двое людей погибли, еще двенадцать – получили травмы.

      Также в выпуске:

      10-летняя боксерша из Харькова покорила сердца Александра Усика и Василия Ломаченко.

      Снежная лавина накрыла туристов-лыжников в Карпатах, один человек погиб.

      Журналисты обнаружили как минимум 7 пунктов в бюджете-2019, которые выгодны олигархам.

      Теги: Новости Турции Стихийный бедствия Катастрофа Жертвы авиация Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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