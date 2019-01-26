Выпуск новостей за 17:00: Авиакатастрофа в Альпах. Торнадо на курорте в Турции

В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 17:00 – в Альпах столкнулись вертолет и туристический самолет. В результате аварии погибли пять человек – четыре гражданина Германии и пилот из Италии. Еще двух пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами. Мощный торнадо пронесся курортом Анталия в Турции. Двое людей погибли, еще двенадцать – получили травмы.

Также в выпуске: 10-летняя боксерша из Харькова покорила сердца Александра Усика и Василия Ломаченко. Снежная лавина накрыла туристов-лыжников в Карпатах, один человек погиб. Журналисты обнаружили как минимум 7 пунктов в бюджете-2019, которые выгодны олигархам.