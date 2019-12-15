Выпуск новостей за 17:00: Белорусы против интеграции с РФ. Вифлеемский огонь мира в Украине

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 17:00 – в центр белорусского Гродно пришли местные активисты. Они выступают против интеграции своей страны с Россией. Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в Украину. Его привезли в Киев прямым рейсом из Вены.

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