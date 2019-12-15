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      Выпуск новостей за 17:00: Белорусы против интеграции с РФ. Вифлеемский огонь мира в Украине

      Выпуск новостей 76 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 17:00 – в центр белорусского Гродно пришли местные активисты. Они выступают против интеграции своей страны с Россией. Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в Украину. Его привезли в Киев прямым рейсом из Вены.

      Также в выпуске:

      На юго-западе Китая затопило угольную шахту: по меньшей мере четверо человек погибли, еще 14 считаются пропавшими без вести.

      Facebook запускает новую программу в Украине: с 2020 года все подозрительные публикации будут отмечены как потенциально опасные.

      Ни слова о драках и ругани: народный депутат Александр Дубинский разработал этический кодекс для "слуг народа".

      В Украине начался второй этап пробной переписи населения, которая продлится до 23 декабря.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Пласт Протесты Новости Беларуси Выпуск новостей
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