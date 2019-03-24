Выпуск новостей за 17:00: Борьба ЕС с отмыванием денег. Смертельное столкновение в Одессе
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 17:00 – Евросоюз взялся за борьбу с незаконными потоками денег. Десятки миллиардов денег поступают из России. Олигархи через инвестиции в страны ЕС и покупку там недвижимости выводят незаконно полученные средства из тени. В Одессе водитель BMW влетел в припаркованный автомобиль, затем его отбросило на столб электропередач, водитель и пассажир погибли.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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