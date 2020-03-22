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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      Выпуск новостей за 17:00: Чрезвычайная ситуация на Донетчине. Онлайн-спортзалы в Харькове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 17:00 – на Донетчине, где есть 1 подтвержденный инфицированный Covid-19, объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко. В Харькове начал работать онлайн-спортзал. На время карантина команда тренеров разработала бесплатную программу тренировок для детей и подростков.

      Також у випуску:

      На фронт відправили 1000 наборів для тестування на коронавірус. Їх закупив благодійний фонд "Повернись живим".

      Літак, який прибув з Іспанії, приземлився в аеропорту "Бориспіль". На його борту було 216 українців. За результатами аналізу, людей з коронавірусом не виявили.

      В Україні коронавірус виявили у 47 людей.

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      Теги: Новости Харькова Новости Донецка Выпуск новостей
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