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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 17:00: Дело против окружения Порошенко в США. Отключение ТВ

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта по состоянию 17:00 – по данным СМИ, против окружения Порошенко открыли уголовные дела в Соединенных Штатах Америки. Ряд лиц из команды действующего президента подозревают в злоупотреблениях. За неделю до выборов в Украине начали отключать телеканалы, больше всего в прилегающих к России районах. В частности, это произошло и в городке на Сумщине.

      Также в выпуске:

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      На Черниговщине непогода сорвала крыши и вырвала деревья.

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      blog_ava
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      Теги: Петр Порошенко Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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