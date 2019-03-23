Выпуск новостей за 17:00: Дело против окружения Порошенко в США. Отключение ТВ
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию 17:00 – по данным СМИ, против окружения Порошенко открыли уголовные дела в Соединенных Штатах Америки. Ряд лиц из команды действующего президента подозревают в злоупотреблениях. За неделю до выборов в Украине начали отключать телеканалы, больше всего в прилегающих к России районах. В частности, это произошло и в городке на Сумщине.
Также в выпуске:
Софию Киевскую не могут поделить представители ПЦУ и греко-католической церкви.
На Черниговщине непогода сорвала крыши и вырвала деревья.
Активисты "Нацкорпуса" уже в третий раз вышли на акцию, требуют уволить Олега Гладковского.
Источник: 24 канал
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