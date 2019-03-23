Выпуск новостей за 17:00: Дело против окружения Порошенко в США. Отключение ТВ

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию 17:00 – по данным СМИ, против окружения Порошенко открыли уголовные дела в Соединенных Штатах Америки. Ряд лиц из команды действующего президента подозревают в злоупотреблениях. За неделю до выборов в Украине начали отключать телеканалы, больше всего в прилегающих к России районах. В частности, это произошло и в городке на Сумщине.

Также в выпуске: Софию Киевскую не могут поделить представители ПЦУ и греко-католической церкви. На Черниговщине непогода сорвала крыши и вырвала деревья. Активисты "Нацкорпуса" уже в третий раз вышли на акцию, требуют уволить Олега Гладковского.