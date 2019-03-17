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      Выпуск новостей за 17:00: Драка во время выступления Порошенко. ДТП в центре Львова.

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 17:00 – во время выступления Петра Порошенко на Михайловской площади началась драка. Подрались его сторонники и противники. Нетрезвый извозчик конной кареты сначала почти стал причиной ДТП на пешеходном переходе, затем столкнулся с легковушкой, а затем бежал с места происшествия, создавая опасность на дороге.

      Также в выпуске:

      Во время строительных работ в Кракове случился оползень, из-за чего обрушилась стена. Пострадало около 10 человек, один из них погиб. Польские СМИ сообщили, что он был гражданином Украины.

      В селе Товтры на Буковине подрались сторонники московской и Поместной церкви.

      За минувшие сутки пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Львова Аварии и ДТП Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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