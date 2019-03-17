Выпуск новостей за 17:00: Драка во время выступления Порошенко. ДТП в центре Львова.
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 17:00 – во время выступления Петра Порошенко на Михайловской площади началась драка. Подрались его сторонники и противники. Нетрезвый извозчик конной кареты сначала почти стал причиной ДТП на пешеходном переходе, затем столкнулся с легковушкой, а затем бежал с места происшествия, создавая опасность на дороге.
Также в выпуске:
Во время строительных работ в Кракове случился оползень, из-за чего обрушилась стена. Пострадало около 10 человек, один из них погиб. Польские СМИ сообщили, что он был гражданином Украины.
В селе Товтры на Буковине подрались сторонники московской и Поместной церкви.
За минувшие сутки пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов.
Источник: 24 канал
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