Выпуск новостей за 17:00: Драка во время выступления Порошенко. ДТП в центре Львова.

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 17:00 – во время выступления Петра Порошенко на Михайловской площади началась драка. Подрались его сторонники и противники. Нетрезвый извозчик конной кареты сначала почти стал причиной ДТП на пешеходном переходе, затем столкнулся с легковушкой, а затем бежал с места происшествия, создавая опасность на дороге.

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