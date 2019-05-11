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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Выпуск новостей за 17:00: ДТП в Киеве. Минкульт ответил Филарету о восстановлении УПЦ КП

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 17:00 – авария с участием полицейской машины произошла в столице накануне вечером. Авто правоохранителей столкнулось с автомобилем BMW. Патриарх Филарет убежден, что Киевский патриархат, который он возглавлял до объединения, до сих пор существует. Однако в Минкульте заявили, что такая информация не соответствует действительности.

      Также в выпуске:

      Российское командование приказало пророссийским боевикам из оккупированного Донбасса обязательно получить российское гражданство.

      Свыше тысячи подростков со всей Украины собрались в Черкасской области, чтобы принять участие в экстремальном скаутском походе "Казацкими путями".

      На фронте враг продолжает бить из минометов по позициям наших военных, один украинский защитник ранен.

      blog_ava
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      Теги: Филарет Полиция Аварии и ДТП Выпуск новостей Министерство культуры Украины
      Источник: 24 канал
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