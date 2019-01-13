Выпуск новостей за 17:00: Фильм о войне в Украине в шорт-листе "Оскара". Жертвы взрыва в Париже

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 17:00 – "Отдаленный лай собак" попал в шорт-лист Оскара: лента рассказывает про 10-летнего Олега, который живет на линии фронта вместе с бабушкой. Работа датского режиссера уже собрала награды более чем на 20 фестивалях мира. Из-под обломков после взрыва пекарни в Париже вытащили тело четвертой жертвы, раненых насчитывается почти полсотни.

Также в выпуске: Пожар на химзаводе в Калуше: пострадавших нет, очаг локализован. В Альпах лавина унесла жизни трех туристов, еще один пропал без вести: все жертвы – граждане Германии. Волонтеры в Запорожье помогают диким птицам пережить зиму.