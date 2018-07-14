Выпуск новостей за 17:00: Годовщина 57-й бригады. Продажа оружия в Харькове
В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 17:00 – 37 их собратьев погибли на Донбассе, военные 57-й мотопехотной бригады собрались в Киеве, чтобы вспомнить друзей и отметить годовщину создания подразделения. В Харькове бывший военный попался на продаже оружия.
Также в выпуске:
Пьяный чиновник Олефир на Закарпатье сбил двух женщин.
Теракт в Пакистане.
Народные депутаты ушли в отпуск с долгами.
Источник: 24 канал
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