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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 17:00: Годовщина 57-й бригады. Продажа оружия в Харькове

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 17:00 – 37 их собратьев погибли на Донбассе, военные 57-й мотопехотной бригады собрались в Киеве, чтобы вспомнить друзей и отметить годовщину создания подразделения. В Харькове бывший военный попался на продаже оружия.

Также в выпуске:

Пьяный чиновник Олефир на Закарпатье сбил двух женщин.

Теракт в Пакистане.

Народные депутаты ушли в отпуск с долгами.

 

 

Теги: Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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