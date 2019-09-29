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      Выпуск новостей за 17:00: Годовщина трагедии в Бабьем Яру. Последствия взрыва на Луганщине

      Выпуск новостей 54 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 17:00 – в Украине отмечают 78 годовщину трагедии в Бабьем Яру. По данным историков, в течение 29-30 сентября 1941 года там расстреляли 34 тысячи евреев. В так называемой "ЛНР" рассказали о состоянии детей, подорвавшихся на гранате. Двое из них в тяжелом состоянии, еще трое – в средней степени тяжести. К счастью, обошлось без операций с ампутацией.

      Также в выпуске:

      Появилась информация, что "лидер" так называемой "ДНР" Денис Пушилин арестован.

      Украинские военные нанесли мощный огневой удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе.

      К админгранице с оккупированным Крымом пассажиров теперь будут возить легально: там появятся официальные автобусные станции.

      Во Львове с карнавала в тридцатый раз стартовал театральный фестиваль "Золотой лев".

      blog_ava
      Главаря боевиков Пушилина арестовали, – СМИ
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Бабий Яр Война на Донбассе Новости Луганска Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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