Выпуск новостей за 17:00: Годовщина трагедии в Бабьем Яру. Последствия взрыва на Луганщине

В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 17:00 – в Украине отмечают 78 годовщину трагедии в Бабьем Яру. По данным историков, в течение 29-30 сентября 1941 года там расстреляли 34 тысячи евреев. В так называемой "ЛНР" рассказали о состоянии детей, подорвавшихся на гранате. Двое из них в тяжелом состоянии, еще трое – в средней степени тяжести. К счастью, обошлось без операций с ампутацией.

Также в выпуске: Появилась информация, что "лидер" так называемой "ДНР" Денис Пушилин арестован. Украинские военные нанесли мощный огневой удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе. К админгранице с оккупированным Крымом пассажиров теперь будут возить легально: там появятся официальные автобусные станции. Во Львове с карнавала в тридцатый раз стартовал театральный фестиваль "Золотой лев".

Источник: 24 канал