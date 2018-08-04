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Выпуск новостей за 17:00: Избиение девочки в Одессе. Обращение Денисовой

Выпуск новостей 45 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 17:00 – в Одессе школьницы поиздевались на ровесницей. Девушку повалили на землю и начали бить ногами, лица нападавших уже установили. Людмила Денисова обратилась в Министерство социальной политики Украины. Она хочет выяснить, как чиновники предупреждают торговлю людьми.

Также в выпуске:

На Закарпатье женщина хотела продать ребенка вместе с ее мамой.

В селе Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар сбил молодоженов насмерть.

В Италии разоблачили организацию, которая поставляла наемников на Донбасс.

Теги: Новости Одессы Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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