Выпуск новостей за 17:00: Избиение девочки в Одессе. Обращение Денисовой

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 17:00 – в Одессе школьницы поиздевались на ровесницей. Девушку повалили на землю и начали бить ногами, лица нападавших уже установили. Людмила Денисова обратилась в Министерство социальной политики Украины. Она хочет выяснить, как чиновники предупреждают торговлю людьми.

Также в выпуске: На Закарпатье женщина хотела продать ребенка вместе с ее мамой.



В селе Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар сбил молодоженов насмерть.



В Италии разоблачили организацию, которая поставляла наемников на Донбасс.