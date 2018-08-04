Выпуск новостей за 17:00: Избиение девочки в Одессе. Обращение Денисовой
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 17:00 – в Одессе школьницы поиздевались на ровесницей. Девушку повалили на землю и начали бить ногами, лица нападавших уже установили. Людмила Денисова обратилась в Министерство социальной политики Украины. Она хочет выяснить, как чиновники предупреждают торговлю людьми.
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Источник: 24 канал
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