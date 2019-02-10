Выпуск новостей за 17:00: Избиение участников акции по Гандзюк. Годовщина боев за Широкино

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 17:00 – полиция извиняется за избиение активистов, накануне молодые люди митинговали на столичной Контрактовой площади, спрашивали у лидера Батькивщины "Кто заказал Катю Гандзюк?". В течение 2014 – 2015 лет годов ожесточенные бои за Широкино около Мариуполя, это была одна из самых горячих точек в АТО.

Также в выпуске: В Запорожье почтили память погибших героев боев за Дебальцево. В Черкасской области спасатели провели учения для рыбаков, как спастись из ледяной ловушки. На Житомирщине иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата Виссарион угрожает священникам, которые перешли в УПЦ.