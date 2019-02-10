Выпуск новостей за 17:00: Избиение участников акции по Гандзюк. Годовщина боев за Широкино
В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 17:00 – полиция извиняется за избиение активистов, накануне молодые люди митинговали на столичной Контрактовой площади, спрашивали у лидера Батькивщины "Кто заказал Катю Гандзюк?". В течение 2014 – 2015 лет годов ожесточенные бои за Широкино около Мариуполя, это была одна из самых горячих точек в АТО.
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Источник: 24 канал
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