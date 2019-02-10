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      Выпуск новостей за 17:00: Избиение участников акции по Гандзюк. Годовщина боев за Широкино

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 17:00 – полиция извиняется за избиение активистов, накануне молодые люди митинговали на столичной Контрактовой площади, спрашивали у лидера Батькивщины "Кто заказал Катю Гандзюк?". В течение 2014 – 2015 лет годов ожесточенные бои за Широкино около Мариуполя, это была одна из самых горячих точек в АТО.

      Также в выпуске:

      В Запорожье почтили память погибших героев боев за Дебальцево.

      В Черкасской области спасатели провели учения для рыбаков, как спастись из ледяной ловушки.

      На Житомирщине иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата Виссарион угрожает священникам, которые перешли в УПЦ.

       

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      Теги: Екатерина Гандзюк Полиция Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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