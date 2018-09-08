Выпуск новостей за 17:00: Эвакуация на Херсонщине. Война художников и коммунальщиков в Харькове
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 17:00 – 2 тысячи людей уже вывезли из сел и городов, приграничных с оккупированным Крымом, а все из-за выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан". В Харькове продолжается настоящая война между коммунальщиками и художниками, там на стене одной из подстанций жители соседнего дома зарисовали мурал художника Гамлета Зиньковского.
Также в выпуске:
Реалии работы патрульной полиции.
Источник: 24 канал
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