Выпуск новостей за 17:00: Эвакуация на Херсонщине. Война художников и коммунальщиков в Харькове

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 17:00 – 2 тысячи людей уже вывезли из сел и городов, приграничных с оккупированным Крымом, а все из-за выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан". В Харькове продолжается настоящая война между коммунальщиками и художниками, там на стене одной из подстанций жители соседнего дома зарисовали мурал художника Гамлета Зиньковского.

Также в выпуске: Реалии работы патрульной полиции.