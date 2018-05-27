Выпуск новостей за 17:00: Киев после финала ЛЧ. День Святой Троицы
В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 17:00 – Киев стал свидетелем исторической победы мадридского "Реала" над британским "Ливерпулем", коммунальщики всю ночь убирали столицу от мусора. Католики и православные празднуют Троицу.
Также в выпуске:
Месть за военного пенсионера.
Потери на фронте.
Акция в поддержку Сенцова в Нью-Йорке.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии