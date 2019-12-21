Выпуск новостей за 17:00: Лазерное оружие на Донбассе. Махинации с квитанциями за отопление

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 17:00 – российские боевики применили лазерное оружие против украинских военных. Один боец получил поражение сетчатки глаза при наблюдении за врагом. Жители многоэтажки в Киеве должны заплатить более четырех тысяч гривен за месяц отопления. Жители дома возмущены такими суммами, поскольку считают, что их просто обманывают.

Также в выпуске: Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. Во львовской многоэтажке произошел взрыв газа. Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском институте.