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      Выпуск новостей за 17:00: Лазерное оружие на Донбассе. Махинации с квитанциями за отопление

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 17:00 – российские боевики применили лазерное оружие против украинских военных. Один боец получил поражение сетчатки глаза при наблюдении за врагом. Жители многоэтажки в Киеве должны заплатить более четырех тысяч гривен за месяц отопления. Жители дома возмущены такими суммами, поскольку считают, что их просто обманывают.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США.

      Во львовской многоэтажке произошел взрыв газа.

      Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском институте.

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      Теги: Отопительный сезон Тарифы Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
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