Выпуск новостей за 17:00: Лазерное оружие на Донбассе. Махинации с квитанциями за отопление
В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 17:00 – российские боевики применили лазерное оружие против украинских военных. Один боец получил поражение сетчатки глаза при наблюдении за врагом. Жители многоэтажки в Киеве должны заплатить более четырех тысяч гривен за месяц отопления. Жители дома возмущены такими суммами, поскольку считают, что их просто обманывают.
Также в выпуске:
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США.
Во львовской многоэтажке произошел взрыв газа.
Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском институте.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии