Выпуск новостей за 17:00 Марш-поддержка пленным. Экскурсия для незрячих
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 17:00 – в Киеве проходит марш в поддержку военных, которых незаконно удерживают на оккупированной территории. Во Львове музей "Арсенал" впервые в городе ввел экскурсии для незрячих, там создали муляжи раритетов.
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Источник: 24 Канал
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