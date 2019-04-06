Выпуск новостей за 17:00: На Черкасщине люди без воды. В Великобритании документы без надписи ЕС

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 17:00 – на Черкасщине люди пять лет без централизованного водоснабжения. Из-за этого они вынуждены ходить несколько сотен метров за водой из колодца. Еще не вышли из Евросоюза, а в паспортах о нем уже не вспоминают. В Великобритании начали выдавать документы без надписи ЕС.

Также в выпуске: ЦИК проверяет данные в протоколах. Волкер считает, что новый президент Украины окажется под давлением России. В Запорожье восстанавливают один из местных парков.

Источник: 24 канал