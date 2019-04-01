Выпуск новостей за 17:00: Нарушения на выборах. Реакция ОБСЕ на выборы
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 17:00 – самыми распространенными нарушениями нынешних выборов были: подкуп избирателей, незаконная агитация, повреждениt и фотографированиt бюллетеней. В ОБСЕ признали законность первого тура президентских выборов в Украине, почетный президент парламентской ассамблеи Илка Канерва отметил, что граждане имели возможность свободного волеизъявления.
Также в выпуске:
Коррупция и война – эти проблемы украинцы традиционно считают главными для государства.
В Тернопольской области двое мужчин ночью ломились на избирательный участок, потому что думали, что там идет дискотека.
21 апреля в Украине должен состояться второй тур.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии