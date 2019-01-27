Выпуск новостей за 17:00: Новости от заложника Терещенко. Уничтожение исторического Киева
В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 17:00 – в России удерживают военнопленного моряка Владимира Терещенко в холодной камере старого СИЗО "Лефортово" и не передают писем от родных. В Киеве все чаще вспыхивают исторические здания, защитники считают, что это не случайность.
Также в выпуске:
Трое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир в жилом доме в городе Украинск Донецкой области.
Массовое отравление в Хмельницкой области: на больничных койках оказались восемь детей.
27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.
Источник: 24 канал
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