Выпуск новостей за 17:00: Новости от заложника Терещенко. Уничтожение исторического Киева

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 17:00 – в России удерживают военнопленного моряка Владимира Терещенко в холодной камере старого СИЗО "Лефортово" и не передают писем от родных. В Киеве все чаще вспыхивают исторические здания, защитники считают, что это не случайность.

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