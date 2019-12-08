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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 17:00: Объединение Беларуси и России. Украинка – чемпионка мира по муай-тай

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 17:00 – в Сочи между президентами Беларуси и России состоялись переговоры об объединении двух государств. Длились они более 5 часов. Однако соглашение об интеграции пока не подписали. Украинская спортсменка Елена Овчинникова завоевала титул чемпионки мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

      Также в выпуске:

      На пятый день после масштабного пожара в Одессе в Украине объявили национальный траур. Спасатели продолжают разбирать завалы.

      В Донецкой области похоронили Артема Мирошниченко: активиста и волонтера до смерти забили нетрезвые подростки.

      В Минске люди снова вышли на протесты против интеграции в Россию. Несмотря на то, что Путин и Лукашенко так и не договорились о слиянии стран.

      Российские наемники усилили атаки на Донбассе, за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции украинских военных.

      Смерть второго сына за год: печальная история Трофимчуков, пострадавших из-за пожара в Одессе
      8 декабря
      1939
      Теги: Новости Украины Новости Беларуси Выпуск новостей Владимир Путин Новости России Александр Лукашенко
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