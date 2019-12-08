Выпуск новостей за 17:00: Объединение Беларуси и России. Украинка – чемпионка мира по муай-тай

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 17:00 – в Сочи между президентами Беларуси и России состоялись переговоры об объединении двух государств. Длились они более 5 часов. Однако соглашение об интеграции пока не подписали. Украинская спортсменка Елена Овчинникова завоевала титул чемпионки мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

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