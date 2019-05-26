Выпуск новостей за 17:00: Отказ РФ освободить украинских моряков. "Велодень" в Запорожье

В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 17:00 – россияне отказались освобождать украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе. Хотя такое требование накануне озвучили в Международном трибунале по морскому праву. Сторонники здорового образа жизни организовали в Запорожье традиционный "Велодень". К акции присоединились более трех тысяч велосипедистов.

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