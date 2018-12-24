Выпуск новостей за 17:00: Письмо пленного украинского моряка. Масштабное ДТП в Индии

В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 17:00 – самый молодой из пленённых в РФ моряков Андрей Эйдер написал письмо, в котором просил украинцев помнить о нем и сослуживцах. Он также описал условия, в которых находится, и рассказал о своем состоянии здоровья. В Индии из-за густого тумана на трассе столкнулись 50 автомобилей. В результате инцидента восемь человек погибли, десять в больнице

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