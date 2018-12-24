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      Выпуск новостей за 17:00: Письмо пленного украинского моряка. Масштабное ДТП в Индии

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 17:00 – самый молодой из пленённых в РФ моряков Андрей Эйдер написал письмо, в котором просил украинцев помнить о нем и сослуживцах. Он также описал условия, в которых находится, и рассказал о своем состоянии здоровья. В Индии из-за густого тумана на трассе столкнулись 50 автомобилей. В результате инцидента восемь человек погибли, десять в больнице

      Также в выпуске:

      Трамп подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, как сообщает CNN, однако официально об этом еще не объявили.

      За прошедшие сутки нападений со стороны врага не было, но уже утром пророссийские боевики возле Песков обстреляли позиции наших защитников из пулеметов.

      В Житомире студент местного технологического университета создал компьютерный симулятор управления троллейбусом.

      Спасатели предупредили об опасности схода лавин на Закарпатье и Ивано-Франковщине.

      Теги: Аварии и ДТП Украина – Россия Индия Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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