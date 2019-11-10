Выпуск новостей за 17:00: Полицейские спасли девушку от самоубийства. Выборы в Румынии

В выпуске новостей за 10 ноября 17:00 – полицейские в Славянске спасли 14-летнюю девушку. Уговорили ее не укорачивать себе жизнь. Подростка на крыше дома случайно заметила соседка и сразу позвонила в полицию. В Румынии сегодня пошли на избирательные участки. Там выбирают президента. Правом голоса могут воспользоваться 18 миллионов румын. Баллотируются 14 кандидатов.

Также в выпуске: Задержанному в Польше Игорю Мазуру не будут выбирать меру пресечения. Украинца отпустили на поруки консула. На одном из киевских пляжей общественные деятели и рыбаки выпустили более пяти тонн малой рыбы. Заселили Днепр толстолобиком, белым амуром и карпом. А в мире стало больше толстосумов, состояние которых превышает – миллиард долларов. Всего их насчитали более 2 тысяч. И семь из них – украинцы.