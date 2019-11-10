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      Выпуск новостей за 17:00: Полицейские спасли девушку от самоубийства. Выборы в Румынии

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 ноября 17:00 – полицейские в Славянске спасли 14-летнюю девушку. Уговорили ее не укорачивать себе жизнь. Подростка на крыше дома случайно заметила соседка и сразу позвонила в полицию. В Румынии сегодня пошли на избирательные участки. Там выбирают президента. Правом голоса могут воспользоваться 18 миллионов румын. Баллотируются 14 кандидатов.

      Также в выпуске:

      Задержанному в Польше Игорю Мазуру не будут выбирать меру пресечения. Украинца отпустили на поруки консула.

      На одном из киевских пляжей общественные деятели и рыбаки выпустили более пяти тонн малой рыбы. Заселили Днепр толстолобиком, белым амуром и карпом.

      А в мире стало больше толстосумов, состояние которых превышает – миллиард долларов. Всего их насчитали более 2 тысяч. И семь из них – украинцы.

      blog_ava
      6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
      сегодня
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      Теги: Румыния Полиция Выпуск новостей
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