Выпуск новостей за 17:00: Порошенко подал документы в ЦИК. Авария в Одессе

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 17:00 – в последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию пришел действующий глава государства. В сети появилось фото, как в ЦИК регистрируется Петр Порошенко, который решил спрятаться от журналистов. В Одессе водитель иномарки не справился с управлением и авто слетело с дороги под поезд. Оказалось, что водитель был пьян.

Также в выпуске: В ЦИК официально зарегистрировались 28 кандидатов в президенты. О переходе в новосозданную Православную Церковь Украины заявило уже почти 200 приходов УПЦ МП. В Венесуэле началась новая волна протестов.