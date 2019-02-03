Выпуск новостей за 17:00: Порошенко подал документы в ЦИК. Авария в Одессе
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 17:00 – в последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию пришел действующий глава государства. В сети появилось фото, как в ЦИК регистрируется Петр Порошенко, который решил спрятаться от журналистов. В Одессе водитель иномарки не справился с управлением и авто слетело с дороги под поезд. Оказалось, что водитель был пьян.
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Источник: 24 Канал
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