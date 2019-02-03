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      Выпуск новостей за 17:00: Порошенко подал документы в ЦИК. Авария в Одессе

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 17:00 – в последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию пришел действующий глава государства. В сети появилось фото, как в ЦИК регистрируется Петр Порошенко, который решил спрятаться от журналистов. В Одессе водитель иномарки не справился с управлением и авто слетело с дороги под поезд. Оказалось, что водитель был пьян.

      Также в выпуске:

      В ЦИК официально зарегистрировались 28 кандидатов в президенты.

      О переходе в новосозданную Православную Церковь Украины заявило уже почти 200 приходов УПЦ МП.

      В Венесуэле началась новая волна протестов.

      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Одессы Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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