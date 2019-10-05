Выпуск новостей за 17:00: Потери на Донбассе. Деньги партиям за предвыборную кампанию
В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 17:00 – враг продолжает атаковать наших военных на Донбассе – 32 обстрела за сутки, один украинский воин погиб и еще двое получили ранения. Центральная избирательная комиссия вернет деньги партиям на предвыборную кампанию.
Также в выпуске:
В Манчестере сделали специальные дорожки для телефонозависимых.
Демократы требуют у Дональда Трампа дополнительных документов в рамках расследования по импичменту.
Из-за проведения марафона в Киеве частично перекрыли движение – закрыли улицы Трехсвятительскую и Владимирскую, частично перекрыли и Крещатик.
Систему электронных закупок решили обновить, чтобы исключить махинации.
Источник: 24 канал
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