Выпуск новостей за 17:00: Потери на Донбассе. Деньги партиям за предвыборную кампанию

В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 17:00 – враг продолжает атаковать наших военных на Донбассе – 32 обстрела за сутки, один украинский воин погиб и еще двое получили ранения. Центральная избирательная комиссия вернет деньги партиям на предвыборную кампанию.

Также в выпуске: В Манчестере сделали специальные дорожки для телефонозависимых. Демократы требуют у Дональда Трампа дополнительных документов в рамках расследования по импичменту. Из-за проведения марафона в Киеве частично перекрыли движение – закрыли улицы Трехсвятительскую и Владимирскую, частично перекрыли и Крещатик. Систему электронных закупок решили обновить, чтобы исключить махинации.

Источник: 24 канал