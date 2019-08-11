Выпуск новостей за 17:00: Потери на фронте. Акция в поддержку узника Кремля Клыха

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 17:00 – вчера на фронте погиб нацгвардеец – младший лейтенант Роман Романенко. Об этом сообщают на странице ООС. Это уже седьмой погибший военный за время действия нового "режима тишины". Под российским консульством в Одессе требуют свободу Станиславу Клыху, которого задержали 5 лет назад в РФ по надуманным обвинениям.

Также в выпуске: Нападавший ворвался в мечеть в пригороде Осло и открыл огонь. Министерство иностранных дел возмущено визитом Путина в Крым, об этом говорится в заявлении ведомства. В Днепре грузовик протаранил скорую.

Источник: 24 канал