Выпуск новостей за 17:00: Потери на фронте. Акция в поддержку узника Кремля Клыха
В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 17:00 – вчера на фронте погиб нацгвардеец – младший лейтенант Роман Романенко. Об этом сообщают на странице ООС. Это уже седьмой погибший военный за время действия нового "режима тишины". Под российским консульством в Одессе требуют свободу Станиславу Клыху, которого задержали 5 лет назад в РФ по надуманным обвинениям.
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Источник: 24 канал
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