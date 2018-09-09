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Выпуск новостей за 17:00: Повышение цен на алкоголь. Велопокатушка украинцев по Северной Америке

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

Выпуск новостей за 9 сентября по состоянию на 17:00 – на Следующей неделе в Украине подорожает алкоголь. В среднем на 10-20 гривен. Это будет повышение минимальных цен. В Минэкономики объясняют это ростом цен на спирт и стеклянную тару. Украинские путешественники преодолели 10 тысяч километров, проехав всю Северную Америку на велосипедах.

Также в выпуске:

Где дешевле продукты, в Польше или в Украине: эксперимент.

Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе.

В Киеве утром пьяный водитель на бешеной скорости сбил женщину.

Теги: Новости Украины Путешествуя по миру Новости США велоспорт Цены Алкоголь Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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