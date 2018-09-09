Выпуск новостей за 17:00: Повышение цен на алкоголь. Велопокатушка украинцев по Северной Америке

Выпуск новостей за 9 сентября по состоянию на 17:00 – на Следующей неделе в Украине подорожает алкоголь. В среднем на 10-20 гривен. Это будет повышение минимальных цен. В Минэкономики объясняют это ростом цен на спирт и стеклянную тару. Украинские путешественники преодолели 10 тысяч километров, проехав всю Северную Америку на велосипедах.

Также в выпуске: Где дешевле продукты, в Польше или в Украине: эксперимент. Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе. В Киеве утром пьяный водитель на бешеной скорости сбил женщину.