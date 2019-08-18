Выпуск новостей за 17:00: Пожары на Канарах. Задержание владельца сгоревшего отеля в Одессе
В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 17:00 – Канары уже больше недели страдают от масштабных лесных пожаров. Из-за вероятного расширения площади огня власти страны объявили о вынужденной эвакуации. Вадима Черного, владельца гостиницы в Одессе, где вчера произошел трагический пожар и погибли девять человек, задержали.
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Источник: 24 канал
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