Выпуск новостей за 17:00: Приезд Болтона в Киев. Проблемы с получением американских виз

Выпуск новостей за 24 августа по состоянию на 17:00 – о перспективах Украины в НАТО говорил советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон, он прибыл в Киев на празднование Дня Независимости. Украинские студенты получили полные стипендии в престижные школы США , но не получили визы.

Также в выпуске: Обстрел поселка Врубивка на Луганщине: погиб мирный житель. Парад ко Дню Независимости. Забег в вышиванках в Днепре.