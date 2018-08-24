Выпуск новостей за 17:00: Приезд Болтона в Киев. Проблемы с получением американских виз
Выпуск новостей за 24 августа по состоянию на 17:00 – о перспективах Украины в НАТО говорил советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон, он прибыл в Киев на празднование Дня Независимости. Украинские студенты получили полные стипендии в престижные школы США , но не получили визы.
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Источник: 24 канал
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