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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 17:00: прифронтовая Красногоровка. Акция в поддержку Сенцова в Штутгарте

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 17:00 – через город Красногоровка, что в Донецкой области, проходит линия фронта. Украинские военные делают все возможное, чтобы люди жили мирной жизнью. На центральной площади немецкого города Штутгарт собрались активисты, чтобы поддержать Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Также в выпуске:

В Харькове авто на большой скорости влетело в коляску с младенцем, спасти ребенка не удалось.

Акция в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных состоялась в Киеве.

В столице Украины продолжаются важнейшие соревнования года в конном спорте.

Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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