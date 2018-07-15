Выпуск новостей за 17:00: прифронтовая Красногоровка. Акция в поддержку Сенцова в Штутгарте

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 17:00 – через город Красногоровка, что в Донецкой области, проходит линия фронта. Украинские военные делают все возможное, чтобы люди жили мирной жизнью. На центральной площади немецкого города Штутгарт собрались активисты, чтобы поддержать Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Также в выпуске: В Харькове авто на большой скорости влетело в коляску с младенцем, спасти ребенка не удалось. Акция в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных состоялась в Киеве. В столице Украины продолжаются важнейшие соревнования года в конном спорте.