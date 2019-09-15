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      Выпуск новостей за 17:00: Пристайко о выборах в ОРДЛО. Загрязнение воздуха в Киеве

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 17:00 – новый министр иностранных дел Вадим Пристайко, который заявил, что администрация Зеленского готова провести выборы в ОРДЛО, пояснил, что имел в виду. В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Примеси пыли диоксида серы, оксида азота и формальдегиды превышают норму.

      Также в выпуске:

      В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря.

      Международный валютный фонд определился с размером помощи для Украины.

      Корабль военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Вадим Пристайко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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