Выпуск новостей за 17:00: Пристайко о выборах в ОРДЛО. Загрязнение воздуха в Киеве

В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 17:00 – новый министр иностранных дел Вадим Пристайко, который заявил, что администрация Зеленского готова провести выборы в ОРДЛО, пояснил, что имел в виду. В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Примеси пыли диоксида серы, оксида азота и формальдегиды превышают норму.

Также в выпуске: В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря. Международный валютный фонд определился с размером помощи для Украины. Корабль военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря.

Источник: 24 канал