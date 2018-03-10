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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 17:00: Притеснения журналистов в Турции. Волонтеры из Донецкой области

Выпуск новостей 17:57, 10 марта 68 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 17:00 – в Турции власти обвинили медийщиков в терроризме. За критику власти посадили 25 журналистов. В Краматорске и Славянске местные волонтеры помогают военным пополнять запасы необходимого на фронте.

Также в выпуске:

Вследствие погони в Ровно пострадали двое полицейских.

Под посольством РФ в Киеве требуют освободить Дениса Бахолдина.

Из Восточной Гуты начинают выходить боевики.

Теги: Выпуск новостей Новости Донецка журналисты Волонтеры
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 марта
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