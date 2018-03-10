Выпуск новостей за 17:00: Притеснения журналистов в Турции. Волонтеры из Донецкой области
Выпуск новостей 17:57, 10 марта 68 Читати новину українською
В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 17:00 – в Турции власти обвинили медийщиков в терроризме. За критику власти посадили 25 журналистов. В Краматорске и Славянске местные волонтеры помогают военным пополнять запасы необходимого на фронте.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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