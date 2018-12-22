Выпуск новостей за 17:00: Протесты "желтых жилетов" во Франции. Заявление бывшей УПЦ МП о России

В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 17:00 – в Париже снова произошел протест "желтых жилетов". Более 800 человек пришли в центр требовать отставки правительства, недалеко от Монмартра произошли стычки между полицией и митингующими. В бывшей УПЦ Московского патриархата уверяют, что не имеют "центра управления" в стране-агрессоре, однако не видят оснований для переименования церкви.

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