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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 17:00: Протесты "желтых жилетов" во Франции. Заявление бывшей УПЦ МП о России

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 17:00 – в Париже снова произошел протест "желтых жилетов". Более 800 человек пришли в центр требовать отставки правительства, недалеко от Монмартра произошли стычки между полицией и митингующими. В бывшей УПЦ Московского патриархата уверяют, что не имеют "центра управления" в стране-агрессоре, однако не видят оснований для переименования церкви.

      Также в выпуске:

      В центре Львова на Рождественской ярмарке произошел взрыв и вспыхнул пожар, четверо человек пострадали.

      Несмотря на ухудшение состояния здоровья, российский суд оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей.

      Верховный суд аннексированного Крыма третий день рассматривает апелляцию относительно незаконного ареста украинских моряков.

      На Закарпатье два человека погибли от переохлаждения.

       

      Теги: Украина – Россия Выпуск новостей Религия УПЦ МП Протесты
      Источник: 24 канал
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