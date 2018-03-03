Выпуск новостей за 17:00: Пункты обогрева в Киеве. Непогода в Украине
Выпуск новостей 17:55, 3 марта 119 Читати новину українською
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 17:00 – из-за морозов с 23 февраля в столице Украины заработало 24 дополнительных пункта обогрева. В субботу, 3 марта, в Украину зашел очередной циклон с сильными снегопадами и метелями.
Также в выпуске:
Под Верховной Радой в палаточном городке произошли столкновения между полицией и митингующими. Есть раненые с обеих сторон.
На Востоке опять обострение. Один воин погиб и еще двое получили ранения на Донбассе. За прошедшие сутки наиболее горячо было на Светлодарской дуге на Луганщине и возле Авдеевки на Донецком направлении.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии