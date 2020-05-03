Выпуск новостей за 17:00: Ранение военных на Донбассе. Сервис с бесплатной доставкой лекарств

В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 17:00 – в результате обстрелов на Донбассе трое украинских военных получили контузию. Их срочно эвакуировали в больницу. Украинские предприниматели запустили сервис с бесплатной доставкой лекарств на дом. Об их социальной инициативе даже написало британское издание Financial Times.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Мали погиб французский легионер из Украины Дмитрий Мартынюк. В Украине коронавирусом заразились 11 913 человек, из них умерли – 288. За сутки в Украину вернулись 550 украинцев. Украинцы остро отреагировали на решение властей не пускать работников за границу, и назвали это "новым крепостничеством".