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      Выпуск новостей за 17:00: Ранение военных на Донбассе. Сервис с бесплатной доставкой лекарств

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 17:00 – в результате обстрелов на Донбассе трое украинских военных получили контузию. Их срочно эвакуировали в больницу. Украинские предприниматели запустили сервис с бесплатной доставкой лекарств на дом. Об их социальной инициативе даже написало британское издание Financial Times.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      В Мали погиб французский легионер из Украины Дмитрий Мартынюк.

      В Украине коронавирусом заразились 11 913 человек, из них умерли – 288.

      За сутки в Украину вернулись 550 украинцев.

      Украинцы остро отреагировали на решение властей не пускать работников за границу, и назвали это "новым крепостничеством".

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей
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