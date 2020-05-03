Выпуск новостей за 17:00: Ранение военных на Донбассе. Сервис с бесплатной доставкой лекарств
В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 17:00 – в результате обстрелов на Донбассе трое украинских военных получили контузию. Их срочно эвакуировали в больницу. Украинские предприниматели запустили сервис с бесплатной доставкой лекарств на дом. Об их социальной инициативе даже написало британское издание Financial Times.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
В Мали погиб французский легионер из Украины Дмитрий Мартынюк.
В Украине коронавирусом заразились 11 913 человек, из них умерли – 288.
За сутки в Украину вернулись 550 украинцев.
Украинцы остро отреагировали на решение властей не пускать работников за границу, и назвали это "новым крепостничеством".
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