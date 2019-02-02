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      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 17:00: Рекордное количество кандидатов в президенты. Оружие для Украины

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 17:00 – в ЦИК зарегистрировали рекордное количество кандидатов на пост президента Украины во времена независимости – 28 человек. 4 февраля – конечный срок подачи документов. Украинские военные получат еще одну партию летального оружия. Украина планирует закупить его в США.

      Также в выпуске:

      В Киеве на улице Красноткацкой, 69 возник пожар на складе электроинструментов, пластика и картона.

      Пророссийские боевики не допускают миссию ОБСЕ на оккупированную территорию.

      В четвертую годовщину гибели Андрея Кузьменко в Кривом Роге на месте, где погиб певец в ДТП, организовали уже традиционный автопробег памяти.

       
      Теги: Война на Донбассе Новости США Оружие ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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