Выпуск новостей за 17:00: Рекордное количество кандидатов в президенты. Оружие для Украины

В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 17:00 – в ЦИК зарегистрировали рекордное количество кандидатов на пост президента Украины во времена независимости – 28 человек. 4 февраля – конечный срок подачи документов. Украинские военные получат еще одну партию летального оружия. Украина планирует закупить его в США.

Также в выпуске: В Киеве на улице Красноткацкой, 69 возник пожар на складе электроинструментов, пластика и картона. Пророссийские боевики не допускают миссию ОБСЕ на оккупированную территорию. В четвертую годовщину гибели Андрея Кузьменко в Кривом Роге на месте, где погиб певец в ДТП, организовали уже традиционный автопробег памяти.